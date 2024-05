Scuola di Musica di Fiesole, 50 anni dedicati a Piero Farulli

FIESOLE (Firenze)

La Scuola di Musica di Fiesole festeggia 50 anni di attività con un programma di concerti, spettacoli e una borsa di studio intitolata al maestro Piero Farulli, che la fondò nel 1974. Da allora la Scuola ha conquistato fama internazionale come istituto e laboratorio didattico e formativo d’eccellenza. L’occasione del 50/o compleanno della Scuola, spiega una nota, si intreccia con il centenario pucciniano che viene celebrato con l’allestimento di Gianni Schicchi (21/6 al Teatro Romano). Insieme all’opera pucciniana ci sarà Pierrot lunaire di Schönberg, nel centenario della prima italiana che l’autore diresse proprio a Firenze, nella sala Bianca di Palazzo Pitti, alla presenza di Giacomo Puccini e Luigi Dallapiccola. Al pianoforte di Alexander Lonquich si unirà l’ensemble formato da allievi dei corsi di perfezionamento e dell’Orchestra giovanile italiana, con Sonia Bergamasco. Altro appuntamento è la Festa della Musica del 24 giugno nella quale saranno coinvolti tutti gli allievi della Scuola. Tra i progetti speciali per i 50 anni anche ‘L’opera che non c’è’, laboratorio collettivo nel quale bambini e ragazzi che frequentano i corsi di base della Scuola stanno preparando i materiali musicali che comporranno una nuova opera in otto quadri. Il 10 giugno l’Orchestra giovanile italiana partecipa al 86esima Festival del Maggio musicale fiorentino, diretta nella Sinfonia n. 4 di Anton Bruckner da Alexander Lonquich.

La Scuola guarda al futuro. In questa direzione si colloca il desiderio di mettere in sempre più stretta comunicazione i vari settori della Scuola: ad esempio la presenza ormai consolidata del percorso jazz è un’occasione di dialogo e di ampliamento degli impulsi didattici, soprattutto per alcuni strumenti - pensiamo ad esempio al contrabbasso - che dall’unione tra preparazione ‘’classica’’ e jazz possono trarre notevoli vantaggi formativi e anche professionali. Alle impegnative sfide del domani la Scuola rispondecon azioni diverse e complementari: puntando sempre sulla precocità dell’avvicinamento alla musica, ma mettendo in campo strategie nuove per l’alfabetizzazione musicale dei piccoli; ampliando e curando con convinzione i progetti gratuiti nei quartieri fiorentini, per i quali può contare sul sostegno della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze; incrementando le conoscenze e le competenze dei docenti per affrontare in modo inclusivo ed efficace le neurodiversità; sviluppando la creatività e la fantasia degli studenti con progetti speciali ed aprendosi a progetti di interdisciplinarietà e contatto tra le diverse arti.