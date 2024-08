Scuola Calvino, maxi investimento . Due milioni per la nuova palestra

Nuova palestra alla scuola primaria Calvino. Alla fine un investimento di quasi due milioni di euro per un nuovo impianto destinato al servizio sia della scuola che della comunità. Dopo la partenza del cantiere, avvenuta nello scorso mese di luglio, durante l’estate sono proseguiti i lavori per la costruzione della nuova struttura destinata a completare il plesso della scuola primaria Italo Calvino.

Una nuova realizzazione che servirà sia l’attività scolastica che la comunità, vista la sua progettazione che risponde in pieno anche alle norme ed ai i criteri d’impiantistica sportiva del Coni. La nuova palestra sorgerà nell’attuale spazio all’aperto all’interno del giardino della scuola e sarà adeguatamente collegata con l’edificio scolastico attraverso una connessione diretta, protetta ed accessibile, anche per le persone con disabilità. Un percorso interamente coperto, che avrà anche la funzione di gestire i differenti flussi, ovvero quello scolastico e quello extrascolastico. L’edificio sarà suddiviso in tre spazi principali: uno spazio centrale per l’attività sportiva e motoria, nuovi spogliatoi per atleti ed alunni, oltre che per istruttori ed allenatori, con i locali tecnici ed un’area riservata al pubblico. Una particolare attenzione è stata messa nella scelta dei materiali e nell’uso di tecnologie che guardano alla sostenibilità ambientale ed all’efficientamento energetico, mediante la realizzazione di impianti energeticamente rinnovabili.

L’importo dell’intervento – per la precisione – è di un milione ed 820mila euro, dei quali un milione e 320mila ottenuti da fondi Pnrr e 500mila da risorse proprie del comune di Pontassieve. "Stiamo seguendo queste prime fasi di realizzazione della nuova palestra, la seconda nel polo educativo dei Villini – dice il Sindaco di Pontassieve, Carlo Boni –, che porterà nuovi servizi e opportunità nel complesso che accoglie oltre 1000 studenti e comprende la Scuola Maria Maltoni, la scuola primaria Italo Calvino e l’auditorium ex Chino Chino. Questa nuova struttura possibile grazie all’ottenimento di fondi Pnrr – conclude il primo cittadino – sarà a servizio delle attività didattiche e di quelle sportive in orario extrascolastico un nuovo immobile pubblico che va a rispondere alle esigenze di Pontassieve".