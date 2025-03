Scriviamo una canzone pensando al bus del domani

Quattro ruote e sopra un sogno tutto ciò di cui hai bisogno (Tommaso). L’autobus dei desideri è un mondo che ti gira intorno(Marco). Entrerai, ti divertirai e con qualcuno parlerai (Mattia) Colorato e vivace, è così che ci piace(Gabriele). Fermata dopo fermata, vai su e giù (Doha). L’autobus è la strada vieni anche tu! (Doha). Un viaggio, che si sa, non inquina la città (Tommaso). E allora sali! (Beatrice P.) Ehi! Non lo sporcare questo è un dono da non sprecare. (Giulio). Guarda dal finestrino e continua a sognare(Anisa) Viaggiando, viaggiando cadrai in questo incanto (Davide e Beatrice G.) Cosa c’è di più bello, se un amico è un fratello (Isabel). Sali dai! Un mondo fantastico tu troverai! (Gioia) In gioia e in armonia poi saluti e te ne vai. (Pietro). Un viaggio, che si sa, non inquina la città (Tommaso). E allora sali! (Beatrice P.) Guardando all’orizzonte un autobus hai di fronte(Raili). Fa che non sia un miraggio e nemmeno un sogno (Alessio e Santiago). Ma che passi quando ne hai bisogno (Luisa e Adithya). Un pensiero non si spreca scrivi subito in bacheca (Tommaso). Queste storie sono da biblioteca (Khadija). Apri gli occhi e guardati intorno (Niccolò). Tra le braccia ti accoglie il mondo (Niccolò). Sali dai! Gente nuova tu incontrerai! (Rebecca). Un viaggio, che si sa, non inquina la città (Tommaso). E allora sali! (Beatrice P.). Volano nuvole nel cielo, mentre il viaggio sembra un velo (Agatha). Guarda un film dal finestrino abbracciato a chi hai vicino (Tommaso). So che è triste, ma è così, sei arrivato scendi qui. (Tommaso).