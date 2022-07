Firenze, imbrattano la stazione di Rifredi con scritte no vax. Quattro persone denunciate

Articolo : Insulti no vax: risveglio choc in ospedale "Offesi medici, malati e vittime del virus"

Firenze, 22 luglio 2022 - Travisandosi con cappellini e mascherine, credevano di farla franca mentre imbrattavano le paratie fonoassorbenti della ferrovia alla Stazione di Rifredi, sul lato di via Vasco de Gama, ma i quattro no vax sono stati rintracciati e denunciati stanotte dai carabinieri. Un residente di Firenze Nova infatti li ha visti camminare per la strada vestiti in quel modo alquanto sospetto. Così ha chiamato il 112.

Quando i carabinieri sono arrivati, dalla Stazione di Castello, i quattro antagonisti, avevano già disegnato alcune scritte e non erano più in via De Gama, ma cercando nei dintorni, li hanno subito individuati in via di Caboto. Si tratta di tre uomini e una donna, residenti tra le province di Prato e Lucca.

Li hanno così perquisiti, sia addosso che nella macchina con cui erano arrivati; i militari hanno trovato un kit inequivocabile: due bombolette di vernice spray di colore rosso, un estintore trasformato in una lancia spray e riempito di vernice rossa, due radioline walkie-talkie, un biglietto bianco riportante la scritta“oprt aguzzini vax fanatici assassini”, 33 fogli adesivi con nove manifesti funebri di persone che i no vax sostengono essere deceduti a seguito del vaccino anticovid-19, e con il logo “WW i vaccini uccidono”.

Gli uomini dell’Arma, controllando lungo le pareti della ferrovia, hanno rintracciato delle scritte a vernice ancora fresca con lo stesso testo dei volantini. Così, hanno denunciato in stato di libertà quattro no vax per imbrattamento.