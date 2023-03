Firenze, scritte antisemite davanti alla porta di casa

La scritta antisemita comparsa oggi in via Scialoja (New Press Photo)

Firenze, 29 marzo 2023 – Una vergognosa scritta “SS” è comparsa in via Scialoja, nella notte di oggi, davanti al portone di una casa dove vivono due famiglie israeliane. Purtroppo non è la prima volta che, proprio in quella zona, accadono simili e inaccettabili gesti. L’estate scorsa, infatti, proprio tra via Scialoja e via Bovio erano state cancellate e imbrattate tre pietre d’inciampo, oltre ad essere scritta per terra la sigla Fgc, che stava a significare fasci giovanili di combattimento.

A distanza di mesi, quindi, il gesto si è ripetuto con ancora più violenza e volgarità, vista la decisione di inneggiare all'organizzazione direttamente implicata nell'organizzare e rendere operativo ogni aspetto dell'Olocausto. Il gesto dovrebbe essere stato compito nella notte, per lo stupore dei residenti e dei cittadini che, in mattinata, si sono trovati questa sgradevole sorpresa davanti al portone.