Firenze, il 12 ottobre screening gratuiti della vista al circolo Baragli dell’Uic

Firenze, 11 ottobre 2023 - Screening gratuiti della vista per prevenire le malattie che minacciano gli occhi. L’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Firenze invita ad approfittare dei controlli che verranno effettuati domani, giovedì 12 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 in via Antonio Cocchi 17, al circolo Baragli dell’Unione ciechi. L’iniziativa rientra negli appuntamenti nazionali organizzati in occasione della giornata mondiale della vista da Iapb Italia. Occorre prenotarsi chiamando lo 055.580319 oppure mandando una mail a uicfi@uici.it. Durante lo screening verranno effettuate la misurazione della vista e della pressione dell’occhio e sarà esaminato il fondo oculare. I controlli periodici sono raccomandati a tutte le età, in particolare alla nascita, entro i 3 anni, prima dei 6 e dei 13 anni. Dopo i 40 anni, poi, è consigliabile prenotare un controllo ogni due anni. Una volta l’anno dopo i 60 anni. Quando occorre andare subito dall’oculista? Se la vista diminuisce molto in maniera improvvisa, se entra un corpo estraneo nell’occhio oppure se compaiono dei lampi di luce persistenti o una macchia scura fissa. Altri campanelli d’allarme, le linee dritte che appaiono deformate e l’occhio rosso e dolorante. Non tutti sanno che l’occhio pesa appena lo 0,27% del corpo umano, ma riceve più dell’80% delle informazioni che ci giungono dall’ambiente. La vista è dunque un dono tanto prezioso quanto delicato. La prevenzione è importante perchè, ricordano dall’Unione ciechi, in alcune malattie dell’occhio la perdita della vista è lenta, graduale e senza sintomi: quando ci si accorge del problema, il danno è ormai avanzato e irreversibile.

Maurizio Costanzo