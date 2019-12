Borgo San Lorenzo (Firenze), 29 dicembre 2019 - Gruppo di scout in difficoltà in Mugello. I ragazzi, appena si sono resi conto di trovarsi in difficoltà, hanno contattato la sala operativa dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo. Il gruppo, sette ragazzi in tutto, ha perso l'orientamento in località Castellonchio, nel Comune di Borgo San Lorenzo. La sala operativa del 115, in costante contatto telefonico con i ragazzi, ha comunque individuato la loro posizione. Sul posto si sta dirigendo anche il personale sanitario del 118.

