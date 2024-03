Scoppia il boiler, paura in casa. Due si lanciano dalla finestra

di Fabrizio Morviducci

SCANDICCI

Scoppia il boiler in una casa abitata da migranti. In due saltano dalla finestra del secondo piano senza pensare troppo alle conseguenze per la salute. Il fatto è successo nella notte tra sabato e domenica a Scandicci nella frazione di Borgo ai Fossi. Nell’appartamento vivevano in sei di varie nazionalità ma tutti in regola con le norme che disciplinano il soggiorno nel nostro paese di cittadini stranieri. Il boato nella notte; due dei sei occupanti impauriti per il fatto che in casa c’erano anche bombole del gas non ci hanno pensato due volte e si sono lanciati dalla finestra del secondo piano. Il primo non ha riportato ferite gravi ma solo contusioni ed escoriazioni. Per il secondo invece ci sono state conseguenze. Atterrando male a terra, si è fratturato il bacino, riportando anche un trauma toracico piuttosto importante. Nel trambusto sono stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Badia a Settimo, i soccorritori del 112 e una squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento di Firenze Ovest. I pompieri sono entrati nell’appartamento, hanno staccato la corrente, messo in sicurezza le bombole del gas. Secondo una prima ricostruzione, l’appartamento sarebbe stato regolarmente affittato; lo scaldabagno avrebbe dovuto essere riparato stamani, ma evidentemente o è stato riacceso, oppure è saltato per un cortocircuito. Generalmente lo scoppio di un boiler può essere causato da diversi fattori, come la pressione eccessiva o un guasto interno. Un accumulo di sedimenti nel serbatoio può causare un aumento della pressione, che potrebbe portare allo scoppio. Per questo non solo è importante effettuare regolari controlli di manutenzione e pulizia per prevenire questo tipo di situazioni, ma se c’è il sospetto che ci siano problemi o se problemi si manifestano, è consigliabile spegnere e chiamare un tecnico. L’appartamento è stato dichiarato inagibile fino al termine degli accertamenti dei vigili del fuoco. Probabilmente tutto tornerà normale dopo l’intervento di sostituzione dell’apparecchiatura che permetterà agli inquilini di recuperare l’acqua calda e la tranquillità.

Ieri notte dopo l’esplosione sono scesi in strada anche diversi cittadini che vivono nella zona. Il botto ha svegliato la frazione, e sono stati proprio i vicini di casa a chiamare i soccorsi e prestare le prime cure ai due uomini che si sono lanciati fuori dalla finestra cercando di evitare il peggio. Fortunatamente è andata per il meglio, anche il più grave non è in pericolo di vita.