Scooteristi spericolati e fuori legge. Uno era senza patente e assicurazione. L’altro nascondeva droga sotto la sella

Doppio intervento notturno del reparto di Rifredi della Polizia municipale. Il primo in piazza delle Medaglie d’Oro dove uno scooterista ha ignorato l’alt. Gli agenti si sono messi all’inseguimento: lo scooterista per cercare di seminarli ha compiuto varie manovre pericolose tra cui passare con il rosso e transitare sul marciapiede. Alla fine all’altezza di via Leoncavallo ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Dagli accertamenti è emerso che il conducente, 17 anni, straniero, non aveva patente e il veicolo, di proprietà della madre, non era assicurato. Il mezzo è stato sequestrato e il giovane multato di 6.500 euro. Il secondo episodio in via Marcello angolo via delle Carra. Qui, una moto ha attraversato l’incrocio a forte velocità. Raggiunto e fermato, il giovane, 22 anni, straniero residente a Firenze, alzando la sella ha insospettito gli agenti, che hanno trovato 4,5 grammi di hashish. Droga sequestrata e patente ritirata.