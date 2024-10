Scontro sui rifugi felini: "Pochi fondi e difficoltà. Dal Comune zero aiuto"

Ancora una protesta verso l’amministrazione, da parte delle associazioni "Stregatti Signa" e "Angeli con la Coda". "Da tempo, chiediamo disperatamente un aiuto per affrontare l’emergenza felina – dicono - richiedendo semplicemente una stanza da adibire allo stallo dei gatti. Il Comune? Ci ignora. Ogni richiesta cade nel vuoto, sostituita da un lungo e logorante elenco di scuse. Una pratica ormai ben rodata che sembra quasi una tattica per prendere tempo. Ma il tempo è un lusso che gli animali non possono permettersi. In campagna elettorale i gatti sono stati usati per fare foto accanto ai candidati, ma una volta finite le elezioni sono statiignorati. Ci troviamo a svolgere un lavoro che dovrebbe essere del Comune, che è tenuto a incaricare un gestore delle colonie feline che, nonostante sia stato previsto dal 2022, sembraun miraggio. Intanto, ogni mese continuiamo a soccorrere cuccioli. Siamo a corto di fondi e in estrema difficoltà. Il Comune d si deve prendere delle responsabilità, che gli competono".