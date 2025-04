Scontro in strada: si ribaltano due auto. Danni alle tubature

Barberino Tavarenelle, 25 aprile 2025 – Incidente tra due auto intorno alle 20 in strada Palazzuolo poco prima dell’abitato di Noce, a Barberino Tavarnelle. Nell’impatto le due auto si sono rovesciate su un fianco, tanto che alcuni occupanti, tutti giovani, sono stati estratti dal tettuccio e dai finestrini. Sul posto un’ambulanza della Misericordia di Barberino Tavarnelle e una squadra dei vigili del fuoco di San Casciano. Mentre alcuni occupanti si sono fatti medicare sul posto, per una è stato necessario il trasporto al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. I vigili del fuoco hanno dovuto fare anche un intervento sulle tubature dell’acqua incassate all’interno di un muretto a mattoni. Per fortuna, nessuna conseguenza grave per chi si trovava nelle auto.