Scontro frontale tra due auto. Grave 81enne

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato ieri mattina nel centro di Vaglia, proprio davanti a uno dei bar più frequentati del paese. Un’auto fuori controllo, probabilmente a causa di un malore del conducente 81enne, si è scontrata con un’altra vettura, a bordo della quale viaggiavano un uomo di 76 anni, con la figlia 40enne, in gravidanza, e due nipoti, seduti nei sedili posteriori. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale di Vaglia, intervenuta insieme ai carabinieri e ai soccorsi del 118, l’81enne avrebbe perso il controllo, invadendo l’altra corsia e scontrandosi frontalmente con l’altra auto che viaggiava in direzione opposta.

Nell’urto l’81enne, che probabilmente già prima dello scontro stava accusando i sintomi del malore, ha avuto la peggio, ed è stato portato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi. Le persone a bordo dell’altra auto hanno invece avuto conseguenze più lievi. L’uomo e la donna in gravidanza sono stati portati in codice giallo, per accertamenti, al Pronto soccorso dell’ospedale di Borgo San Lorenzo. Mentre i due bambini, illesi, non hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari. Adesso, naturalmente, la preoccupazione è per l’anziano che si trova in ospedale, ma inizialmente il fatto che fossero rimasti coinvolti anche una donna incinta e due bambini piccoli, aveva fatto temere in paese conseguenze peggiori, specie tra chi, non avendo assistito direttamente all’incidente, ne aveva solo notizie frammentarie. Da quando, ormai svariati anni fa, è stata realizzata la circonvallazione esterna, le auto che attraversano il centro di Vaglia sono per lo più di residenti, e il traffico in paese non è sostenuto. Gli abitanti tendono quindi a sentirsi ‘al sicuro’, ma quanto accaduto dimostra che, purtroppo, non esiste il ‘rischio zero’.

