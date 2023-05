Urto fra treni a Firenze, sequestrati gli scambi

Firenze, 30 maggio 2023 – L'Autorità Giudiziaria, nell'ambito delle indagini in corso sull'urto di due treni merci avvenuto la sera del 17 aprile scorso, ha disposto il sequestro di due scambi in prossimità della stazione di Firenze Rifredi, imponendo il divieto di manovrarli. Lo rende noto Rfi spiegando che la misura “rende di fatto indisponibile quel tratto di infrastruttura e riduce la capacità di traffico della linea comportando una riduzione dell'offerta che, per Trenitalia, si tradurrà nella cancellazione di sei coppie giornaliere di treni regionali fra Empoli e Firenze Castello, e in una riprogrammazione del flusso dei treni merci durante le ore diurne”. Le modifiche alla normale programmazione resteranno in vigore fino al dissequestro degli scambi. Non subisce modifiche, invece, la circolazione e l'offerta sulla linea Empoli – Firenze Rifredi – Firenze Santa Maria Novella.

La sera del 17 aprile, intorno alle 22, l'urto coinvolse due convogli merci. Uno era diretto a Maddaloni (Caserta) e si era fermato per problemi tecnici all'altezza del bivio Olmatello, l'altro era in arrivo ed era diretto a Domegliara (Verona). Secondo una prima ricostruzione – ma gli accertamenti sono ora in pieno corso – il primo si sarebbe ‘sfrenato’ per un guasto all'impianto frenante e sarebbe andato lentamente all'indietro, il secondo lo tamponò lievemente colpendo l'ultimo carro, quello di coda. Rimasero feriti due macchinisti, uno di 21 anni e uno di 36 anni. Entrambi furono ricoverati in codice giallo, per i traumi riportati, al pronto soccorso di Careggi.