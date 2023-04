Firenze, scontro fra due treni merci: macchinisti feriti

Firenze, 18 aprile 2023 – Incidente ferroviario a Firenze nella serata di lunedì intorno alle 22,30: due macchinisti sono rimasti lievemente feriti nello scontro (lieve) tra due treni merci nella zona ferroviaria di Firenze non distante dall’aeroporto.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco sia della sede centrale che del distaccamento di Firenze Ovest con due squadre, un polisoccorso e un’autoscala che però non hanno operato, in quanto i due macchinisti sono stati accompagnati dal sedime ferroviario direttamente sulla pubblica via e consegnati al personale sanitario: fortunatamente sono rimasti lievemente contusi e medicati in codice bianco.

La dinamica è al vaglio della polizia ferroviaria. Tutto è successo poco dopo le 22 di lunedì sera: a rimanere coinvolti nell’incidente un treno merci diretto a Maddaloni che si è fermato per problemi tecnici all'altezza del bivio Olmatello nel nodo di Firenze, bivio dove si incrociano le linee Firenze-Siena/Pisa e Firenze-Prato. Sembra che il convoglio si sia sfrenato e sia retrocesso di alcuni metri invadendo parzialmente l'itinerario di un altro treno merci diretto a Domegliara che ha lievemente tamponato l'ultimo carro dell’altro convoglio.

Nell'impatto ha riportato alcuni leggeri danni il locomotore del secondo treno merci. L'infrastruttura non ha subito particolari conseguenze e la circolazione dei convogli su tutte le linee è stata ripristinata in poche ore.