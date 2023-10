Fiorentina-Cagliari, scontri tra tifosi fuori dallo stadio: un poliziotto ferito

Firenze, 2 ottobre 2023 – A meno di un’ora dall’inizio di Fiorentina-Cagliari, si sono registrati scontri tra tifosi fuori dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Alcuni supporter viola e sardi si sono incrociati all’angolo tra viale Sette Santi e viale dei Mille.

Circa 30-40 tifosi ospiti hanno lanciato dei lacrimogeni verso alcuni tifosi gigliati, tirando poi fuori delle spranghe con cui hanno colpito auto e motorini. Le forze dell'ordine, in assetto anti sommossa, sono immediatamente intervenute e hanno dovuto fare ricorso a cariche di alleggerimento per disperdere il gruppo di tifosi sardi. Ingenti danni si registrano al momento all'esterno di un supermercato Conad proprio in viale dei Mille e su alcune auto in via dei Sette Santi.

Alcuni tifosi ospiti sono stati fermati e saranno identificati. Nei tafferugli, in base a quanto appreso, è rimasto ferito un poliziotto.