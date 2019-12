Londa (Firenze), 28 dicembre 2019 - Quattro scout scomparsi e il dispositivo di ricerca della Protezione Civile scatta immediatamente, con diversi uomini impegnati in campo. Poi, dopo ore di ansia, i quattro sono stati ritrovati. Accade nella sera di sabato 28 dicembre nel territorio comunale di Londa, in provincia di Firenze, in località Rincine.

Il primo allarme è stato dato ai vigili del fuoco, intervenuti con personale del comando di Firenze. Da qui si è mossa anche una Unità di comando locale degli stessi vigili del fuoco insieme a personale del nucleo cinofili e del nucleo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto. Di supporto anche il 118 e i carabinieri.

Poi, intorno alle 22.30, i quattro sono stati ritrovati sani e salvi. Avevano trovato un riparto di fortuna e lì hanno atteso. E' stato il personale dei vigili del fuoco a ritrovarli. I quattro sono stati quindi accompagnati all'Unità di comando locale ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.