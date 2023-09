Gli zii di Kata indagati per la scomparsa. Con loro altre tre persone

Firenze, 12 settembre 2023 – Ci sono i due zii di Kata, quello paterno e quello materno, tra gli indagati per la scomparsa della bambina, avvenuta ormai tre mesi fa, il 10 giugno, in un sabato pomeriggio che ha segnato Firenze.

La sparizione di Kata: gli aggiornamenti

La svolta nelle indagini per la sparizione della piccola arriva a pochi giorni dall’inizio dell’autunno, dopo un’estate fatta di indagini, di riflettori puntati sull’ex Astor. L’albergo divenuto ricovero per sbandati dove una banda gestiva il racket degli affitti. Era il palazzo dove viveva anche Kata con la sua mamma. Poi, il buio in quel pomeriggio che la procura ha sezionato, scandagliato minuto per minuto cercando di venire a capo di un vero e proprio enigma. Perché Kata è sparita nel nulla e ogni traccia, anche minima, può dare risultati.

Dei cinque indagati, tre sono occupanti dell’ex Astor. Due sono gli zii di Kata. Accusato di sequestro di persona è dunque Abel Alvarez Vasquez, 29 anni, fratello della madre della bambina. L’uomo è già in carcere per altri presunti crimini commessi all’Astor, in particolare per tentato omicidio di un affittuario che non voleva pagare o che comunque era in ritardo con l’affitto. Si tratta dell’aggressione avvenuta a fine maggio, dieci giorni prima della scomparsa di Kata.

L’altro indagato è lo zio del padre di Kata, Marlon Edgar Chicclo, 19 anni. Insieme appunto ad altre tre persone. Sarebbero loro, secondo le accuse, i responsabili della sparizione della bambina. Kata è viva o morta? Le indagini continuano e queste nuove accuse potrebbero dare una spinta ulteriore.