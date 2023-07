Scomparsa dalla Rsa Angela si è allontanata Scattate le ricerche per trovare l’ottantenne

E’ scomparsa. Di lei non si hanno più tracce. Angela Maria Leto sabato pomeriggio ha lasciato la Rsa Villa Desiderio, gestita dal gruppo Sereni orizzonti, una società per azioni che ha strutture in mezza Italia e anche in Germania e Spagna. L’anziana signora era ospite da tempo della residenza sanitaria assistenziale di Settignano che ha un grandissimo giardino.

Appena gli operatori si sono accorti che la donna non era più all’interno della struttura hanno avvisato le forze dell’ordine. Poco più tardi sono partite le ricerche. Palmo a palmo, ovunque: nelle vicinanze, alle fermate del bus ma anche al parco dell’Anconella che la signora frequentava. La notizia, con le fotografie dell’anziana, ha cominciato subito a girare su Facebook. In vari gruppi del social network è stato chiesto aiuto ai cittadini per ritrovare la signora che, a 83 anni, potrebbe avere qualche problema a orientarsi da sola all’esterno della struttura. Tra l’altro il grande caldo fa maggiormente temere per le sue condizioni di salute.

La prefettura di Firenze ha fatto scattare il piano di ricerca delle persone scomparse. Sono impegnate volanti e vigili del fuoco.

Di Angela non c’è traccia e con il passare delle ore cresce la preoccupazione.

E’ stata avvisata anche l’Asl Toscana centro cui spetta l’obbligo di vigilanza e controllo sulle residenze sanitarie accreditate. Questa mattina partirà un’ulteriore verifica. Anche se Villa Desiderio era stata recentemente attenzionata: i livelli di personale erano risultati entro lo standard stabilito. Nonostante ovunque gli organici siano ridotti all’osso.

E dunque questo potrebbe essere il motivo per cui l’assenza di Angela potrebbe essere sfuggita agli operatori presenti nel turno di sabato pomeriggio. Anche perché la struttura è molto estesa e suddivisa in due grandi edifici. La residenza può accogliere fino a 41 ospiti, tanti quanti sono i posti letto.

I parenti della donna hanno presentato denuncia di scomparsa alla questura di Massa Carrara.

E ieri le forze dell’ordine hanno raggiunto la direttrice della Rsa, Valentina Seracini, per ricostruire l’accaduto. Gli ultimi momenti in cui era stata verificata la presenza di Angela in struttura, le patologie e i rischi cui l’anziana va incontro essendo uscita da sola.

Ilaria Ulivelli