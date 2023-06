Sciopero Mondo Convenienza "Ora tavolo anche con l’azienda"

"Abbiamo ascoltato testimonianze preoccupanti: ora coinvolgeremo entrambe le aziende, quella che ha la gestione del magazzino di Campi, e cioè RL2, e anche la committente, ovvero Mondo Convenienza". Così Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per il lavoro e le crisi aziendali delle Regione, al termine dell’incontro di ieri per fare il punto sulla situazione che a Campi infiamma da giorni i rapporti tra lavoratori e, appunto, la RL2, affidataria di servizi tramite appalto da parte di Mondo Convenienza. "Le tensioni emerse confermano un problema che - spiega Fabiani - è di filiera: dobbiamo sentire non solo l’azienda che gestisce il magazzino ma anche la committente. Dobbiamo portarle entrambe rapidamente al tavolo". Da ieri, quindi, la Regione si è presa in carico questa delicata situazione denunciata dai SiCobas, ma che vede al tavolo anche Filcams Cgil, Filt Cgil e Cgil. "Abbiamo rappresentato approfonditamente la situazione di abuso e sfruttamento che subiscono i lavoratori in appalto" dice Luca Toscano, coordinatore SiCobas per le province di Firenze e Prato, auspicando che la Regione "non sia ‘parte neutrale’ ma parte attiva per l’affermazione dei diritti dei lavoratori". Per il sindacalista la soluzione alla vertenza passa dall’applicazione del contratto nazionale ’logistica’. "Non devono più esistere lavoratori di serie A e di serie B. Il contratto riconosciuto già al personale di magazzino deve essere applicato anche a chi va in consegna a montare i mobili. Il contratto ’pulizie multiservizi’, invece, ad oggi è servito a fare dumping salariale e abbassare il costo del lavoro a spese di autisti e montatori" dice Toscano. Il Comune di Campi, presente al tavolo con il neo assessore alla Buona occupazione Lorenzo Ballerini, non nasconde la preoccupazione per la piega che ha preso la vicenda. "Come Comune ci siamo attivati nel concreto, non solo andando quotidianamente al presidio ma anche mettendo a disposizione dei lavoratori in sciopero due bagni chimici" dice Ballerini. E mentre la protesta dei lavoratori dell’appalto di Mondo Convenienza prosegue a Campi e si allarga con lo sciopero iniziato ieri anche a Roma, oggi a Firenze è in programma la ‘contro-manifestazione’ dei lavoratori di RL2, che "bloccati da giorni dai manifestanti di SiCobas esprimeranno il loro diritto al lavoro e la volontà di poter tornare in campo" si legge in una nota.

Barbara Berti