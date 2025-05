I testi di Ionesco alla Pergola. In scena anche oggi e domani

Italiani, anzi fiorentini, e francesi, anzi parigini. Tutti insieme nel grande pastiche che porta gli scritti di Eugène Ionesco in scena per una prima nazionale. Al Teatro della Pergola continua oggi e domani (alle 16 e alle 20) la programmazione di ‘Ionesco Suite – Frammenti’, uno spettacolo itinerante basato su alcuni dei più importanti testi del drammaturgo rumeno, naturalizzato francese. Un mix di ‘Jacques, ovvero la sottomissione’, passando per ‘Delirio a due’ e ‘Come preparare un uovo sodo’, senza lasciare i suoi due più famosi, ‘La Cantatrice Calva’ e ‘La Lezione’, solo per citarne alcuni. La regia è di Emmanuel Demarcy-Mota, in una produzione congiunta tra il Teatro della Pergola e il Théâtre de la Ville-Paris. Ed è proprio a Parigi che questo progetto è nato, oltre vent’anni fa.

Tante le versioni, tra le quali spicca anche quella così detta italiana, che ora, in una forma inedita ‘per scene’, si insinua negli spazi museali del teatro della Pergola, con un cast che vede insieme la Troupe 25, composta dai giovani attori diplomati nelle scuole Orazio Costa e Oltrarno del Teatro della Toscana, e la compagnia del Théâtre de la Ville. Uno spettacolo che è un mosaico di frammenti, tutti dediti all’assurdo, in cui un pranzo di famiglia si trasforma in un grande guazzabuglio dove ogni personaggio si scambia di ruolo, tra passaggi di bicchieri, accuse, festeggiamenti, flirt e lanci di torta, vino e acqua fino a quando il trucco non si è del tutto sciolto. E ad essere sciolto è anche il personaggio stesso, che in questo modo squarcia il velo e mostra finalmente l’essere umano che si nasconde dietro il ruolo.

E in questo grande affresco itinerante, ecco che vengono meno le distinzioni legate alla lingua, al francese e all’italiano, così come al Paese di origine. Qui tutto davvero si mescola ed è in continuo divenire. Un progetto reso possibile grazie agli Chantiers d’Europe, la manifestazione sorella del teatro parigino. I biglietti (posto unico a 5 euro, con accesso non adatto a persone non deambulanti) si possono acquistare alla biglietteria del teatro, nei punti vendita Vivaticket o su teatrodellatoscana.vivaticket.it.

l.otta.