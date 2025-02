Sciopero del trasporto pubblico locale. Ampia adesione per bus e tramvia. Una giornata di traffico e disagi

Disagi e ripercussioni per la viabilità. È stata molto ampia l’adesione allo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto ieri a Firenze come iniziativa di protesta dei Cobas lavoro privato al di fuori delle fasce di garanzia, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Secondo il sindacato l’adesione è stata molto alta sia al mattino che nel pomeriggio: si parla del 25% nella fascia mattutina con una percentuale che poi è raddoppiata nel pomeriggio per quanto riguarda i bus di At. Punte del 90% invece per le linee della tramvia. I Cobas lamentano turni di lavoro troppo lunghi, con "pause irrisorie, soste ai capolinea troppo brevi e tempi di trasferimenti non più congrui" e condizioni di lavoro "sempre più stressanti, dovute alla scarsa sicurezza e qualità nell’esercizio".