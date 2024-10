Sciopero dei Sudd Cobas tra Firenze e Prato

Un grande sciopero per 40 aziende della filiera moda tra Firenze e Prato che lavorano per Montblanc e un presidio nel capoluogo davanti alla sede della presidenza della regione Toscana, oggi alle 10.30, con la consegna di una lettera al presidente Eugenio Giani e al consigliere per il lavoro Valerio Fabiani. Il presidio, poi, si sposta davanti al punto vendita di via Tornabuoni. La protesta è promossa da Sudd Cobas e vede al centro i lavoratori in appalto, dei quali quelli di due ditte di Campi Bisenzio (Firenze), Z Production ed Eurotaglio, sono in agitazione dal 1 gennaio. L’accusa del sindacato è che l’azienda abbia "delocalizzato in loco le commesse per scappare dalla sindacalizzazione, portandole in un’altra fabbrica della piana dove si lavora 14 ore al giorno". Per questo chiedono l’apertura del tavolo di Unità di crisi con il gruppo Richemont. E concludono: "Serve dimostrare che la partecipazione alla manifestazione di Seano non era solo una passerella".