Sciopero al liceo Da Vinci, studenti in protesta contro il cantiere: “Lavori troppo pericolosi”

Firenze, 28 ottobre 2024 – Sciopero stamani davanti al liceo scientifico Leonardo da Vinci. Almeno il 70% degli alunni ha deciso di non entrare in classe. Gli studenti hanno deciso di riunirsi in assemblea nel giardino davanti alla scuola.

Studenti in sciopero al liceo Da Vinci (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

I ragazzi protestano perché sostengono che un cantiere come quello in corso da due anni nell’istituto non può procedere quando la scuola è aperta. “Non si possono fare manovre così pericolose mentre siamo in classe. Poi quel cantiere è troppo rumoroso. Sono mesi e mesi che protestiamo per i continui rumori”, denunciano due ragazze che appartengono al collettivo Il Maggio che ha organizzato la protesta di stamani.

"È vero che la città metropolitana ci ha garantito che la scuola è agibile ma quello che è successo è gravissimo e noi abbiamo il dovere di alzare la voce perché la scuola deve essere un diritto e non un pericolo”, aggiungono le studentesse.

C’è chi da casa ha portato un casco per rimarcare quanto sia fondamentale la sicurezza in aula.