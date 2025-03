Sciopero a Mondo Convenienza

Continua la crisi del mondo del lavoro a Campi. Una crisi che investe in modo particolare il settore della moda e che oggi torna a far parlare di Mondo Convenienza, già al centro di una vertenza nell’estate del 2023. I lavoratori di Contacta, infatti, società con oltre 30 dipendenti che gestisce l’appalto del call center di Mondo Convenienza, saranno in sciopero nella giornata di domani e nell’occasione faranno un presidio, dalle 10.30 alle 12.30, davanti all’azienda in via Gattinella. La ragione dell’agitazione, come spiegano dalla Filcams Cgil che conduce la vertenza, sta in "elementi arbitrari nella gestione dello smart working".