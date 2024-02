Il ritorno a Firenze dell’ex viola Schwarz: “Porto le eccellenze italiane in Africa”

Firenze, 6 febbraio 2024 – Tutti gli amanti del calcio e tifosi viola ricorderanno il grintoso centrocampista svedese Stefan Schwarz, che negli anni 90 incantò la città gigliata. Lontano dai riflettori dei campi da gioco, negli ultimi anni si è adoperato assiduamente nel mondo del business e proprio per questo, dal 6 al 10 febbraio, tornerà a Firenze per dare vita a un ambizioso progetto. In collaborazione con Italian Trade Centre (ITC), guidato da Simone Sansavini e insieme alla moglie e avvocato londinese Roberta Anokye, intraprenderà un progetto ambizioso per portare le eccellenze italiane e toscane in Africa, in particolare in Ghana e nell'Africa occidentale.

Il progetto, promosso dallo Shopping network Africa (SNA), mira a introdurre marchi italiani di alto livello nel mercato africano, concentrandosi su prodotti che rispondano alle esigenze della classe media e medio-alta. Il focus è sulla qualità, autenticità e su una strategia di prezzo equa e accessibile, valorizzando il vero spirito del made in Italy. L'obiettivo è creare nuove opportunità per le aziende italiane in un mercato in rapida espansione e ricco di potenzialità, consolidando così la presenza italiana nel continente.

"Dopo aver rappresentato come avvocato molte aziende e marchi internazionali in Ghana, ho deciso di utilizzare queste esperienze aprendo una piattaforma di vendita al dettaglio per invitare più marchi a collaborare esclusivamente con noi. Crediamo che il consumatore in Africa sia pronto per i tanti prodotti di qualità che l’Europa offre e pensando a Firenze, in particolare, per le eccellenze artigianali. L’obiettivo è lanciare SNA entro il primo trimestre dell'anno e mettere a punto una buona strategia di marketing per diventare un nome familiare entro la fine del 2024”, ha spiegato Roberta Anokye co fondatrice di SNA e moglie di Stefan Schwarz.