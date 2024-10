Dalla Sicilia alla Toscana, cosa sono i Frutti di Martorana. Quando trovarli e dove

Firenze, 15 ottobre 2024 – Halloween si avvicina e come tradizione, per la festa più spaventosa dell'anno, vengono preparati dolci e specialità. Ma questo non è il tempo solo di zucche e cioccolatini. C’è un altro antico dolcetto, che dalla Sicilia si è diffuso in tutta Italia: stiamo parlando dei classici fruttini di marzapane, la cosiddetta Frutta di Martorana. Nelle pasticcerie si possono trovare tutto l’anno, ma è per la festa dei defunti che sono nati. Ecco la loro storia e alcune curiosità legate a questo squisito prodotto, carico di colori e tradizioni.