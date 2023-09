Scena del crimine in piazza della Signoria. L’iniziativa per sensibilizzare i cittadini

Una piccola parte di piazza della Repubblica è transennata. È una scena del crimine. Ma non è morto nessuno, almeno per ora. L’installazione ideata da Marevivo in collaborazione con Bat, all’interno della tappa fiorentina di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ è geniale perché arriva subito al punto: dentro la ‘scena del crimine’ si vede un enorme mozzicone di sigaretta, un bottiglietta di plastica, un tappo di alluminio. E poi ci sono le sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini. Il messaggio è chiaro e l’iniziativa vuole sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul fenomeno del ‘littering’, parola questa sì meno comprensibile ma che significa l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti. Un fenomeno che, Purtroppo, è sempre presente. Dopo le tappe di Napoli e Trieste, Firenze è l’ultima città a ospitare il progetto che ha i patrocini del ministero dell’Ambiente e del Comune di Firenze, tanto che sulla ‘scena del crimine’ ci sono la vicesindaca Alessia Bettini e l’assessora all’ambiente Andrea Giorgio. Fino al 22 i volontari di Marevivo saranno impegnati nella distribuzione di 5mila posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclabile: inoltre per le vie cittadine saranno posizionate anche affissioni con un Qrcode attraverso il quale si potrà parlare con ‘Marina, sistema di intelligenza artificiale che darà informazioni su come contrastare l’abbandono di piccoli rifiuti. Anche la tecnologia è protagonista della campagna grazie al supporto della startup italiana ‘JustOnEarth’ che effettuerà il monitoraggio del littering nelle aree lungarno degli Acciaiuoli, piazza della Signoria, via dei Cerretani, via Porta Rossa, via Roma e via degli Strozzi. I cittadini potranno contribuire alla tutela dell’ambiente segnalando sulla piattaforma www.piccoligesti.eu la presenza di mozziconi e piccoli rifiuti. Tra gli obiettivi della campagna c’è infatti anche la raccolta di dati: il Comune potrà così avere informazioni utili sui comportamenti dei cittadini durante la campagna e valutare così la loro consapevolezza ambientale. "Questa nostra campagna informa i cittadini e li esorta a essere più attenti ai propri gesti, incentivando l’introduzione di buone pratiche di comportamento, grazie anche alla distribuzione di porta mozziconi tascabili", dichiara Raffaela Giugni, responsabile relazioni istituzionali Marevivo.

N.G.