Scatti dalle vacanze. Il viaggio perfetto con la famiglia e gli amici

È già tornato settembre e per tanti la pausa estiva è finita. Anche il maltempo e il fresco che porta con sé ci ricorda che ormai agosto è passato ed è giunto il tempo di ricominciare con la routine. Ma per questi ultimi sprazzi d’esate in tanti si sono ritrovati in compagnia di amici e familiari per una passeggiata in montagna oppure tra i borghi, per qualche escursione e per una camminata sul lungomare, affiancati dal partner o dagli amici di sempre. Lo fa, per esempio, Sergio da Corbara, con i suoi compagni pescatori. Un compleanno festeggiato con un buon pranzo in famiglia sull’Appennino tosco-emiliano, vicino al lago Brasimone, è, invece, quello di Gaia. Dalla Chiesa di San Vigilio di Moena ci invia una foto Ilaria, accompagnata da nonna Serenella, dal figlio Jacopo, da nonno Daniele e da sua figlia Giada. Il mare delle Canarie e, più precisamente, di Fuerteventura fa da scorcio a Roberta e Alessandro, ritratti insieme sul bagnasciuga.

Distesa nella bassa marea di Formentera, invece, è Lucrezia, che ha sempre scelto le isole della Spagna, optando, però, per le Baleari, lambite dal mar Mediterraneo. Infine, dalla montagna, ecco lo scatto di Andrea, Francesca e David che ci salutano dalle Dolomiti e, precisamente, da Monte Piana, l’altura che divide la provincia di Bolzano dal Veneto.