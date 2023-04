Scatta la petizione delle Cgil contro l’autonomia differenziata Al via da oggi la raccolta firme

Prenderà il via oggi la campagna della Flc Cgil Toscana ‘Firma anche tu contro l’Autonomia Differenziata’, che fino al 9 maggio inviterà i cittadini a sottoscrivere la Legge di Iniziativa Popolare che vuole fermare - attraverso l’introduzione di nuovi vincoli costituzionali - il progetto del governo Meloni e del Ministro Calderoli di regionalizzare la Scuola e differenziare i diritti in base alle risorse economiche dei territori. Per sottoscrivere la legge di Iniziativa popolare è possibile collegarsi al link www.flc-toscana.itfirma-anche-tu.