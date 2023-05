Scatta alle Cascine, raccolti oltre 10mila euro per beneficenza

Firenze, 25 maggio 2023 – Grazie alla corsa podistica e al concorso fotografico, l'undicesima edizione di Scatta alle Cascine ha consentito di raccogliere oltre 10mila euro che serviranno per l’acquisto di un muletto per il Banco Alimentare, oltre ad un contributo per la Lions Club Foundation e l’Associazione i Maratonabili. La premiazione del concorso fotografico si è svolta in Palazzo Vecchio, alla presenza dell'assessora Sara Funaro e del presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

All’apertura il sindaco Dario Nardella ha portato un saluto e un augurio all’evento, coordinato dal presentati dal past governatore Lions e presidente del comitato Scatta alle Cascine Daniele Greco.

I vincitori del concorso fotografico per il tema “Alimentiamo Speranze: il valore del cibo” sono Enrico Scarlatti, Elisa Crestani, Valerio Meconcelli. Per il tema “Oasi Verdi di città e Borghi” sono Antonella Tomassi, Sabina Bernacchini e Pierfrancesco Baroni.

Le opere premiate verranno esposte dal 26 maggio al 4 giugno a Villa Vogel nella sala Tosca Bucarelli. Nel corso della manifestazione è stato ricordato l'architetto Roberto Lallo, scomparso prematuramente, anima, cuore e mente del Lions Club Firenze.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie a Regione Toscana, Comune di Firenze e Quartiere 4, e alla sinergia delle tante associazioni presenti: la Confraternita di Parte Guelfa, podistica Isolotto, Idea Fotografica, Il Dona c’è, la Croce Rossa Italiana e la Federazione Toscana delle Misericordie, la Firenze Marathon, I Maratonabili, Lilt, Andi Firenze, Regalami un sorriso, Fiaf, Uisp, l’Istituto Agrario e l’istituto Alberghiero Buontalenti, Blind Fighters e il contributo di numerosi sponsor.