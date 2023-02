Scarichi acque reflue: Tavarnelle dimezza i tempi autorizzativi

Comune unico, regolamento unico. Barberino e Tavarnelle si dotano dello stesso regolamento per la gestione degli scarichi domestici, un documento che dimezza i tempi di rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue non servite da fognatura pubblica. "Abbiamo colto la necessità di aggiornare il regolamento di Tavarnelle che era datato ed introdurlo di fatto nel territorio di Barberino che ne era sprovvisto. Il nuovo strumento normativo supera i preesistenti confini amministrativi", spiega il sindaco David Baroncelli (foto). Inoltre, "i tempi di rilascio delle autorizzazioni sono passati da 90 giorni previsti dalla normativa, a 45 giorni". I titolari di scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura devono presentare un’apposita domanda di autorizzazione allo scarico al Comune utilizzando il modello disponibile sul sito web del Comune (www.barberinotavarnelle.it). Anche le modifiche sostanziali devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

