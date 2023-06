SCANDICCI, Nasce il Comitato d'Indirizzo per il Nuovo Teatro Studio Mila Pieralli

Al teatro Studio, è il tempo dei ‘saggi’. Si è infatti riunito per la prima volta il Comitato d’indirizzo voluto dall’amministrazione comunale per definire il futuro culturale, artistico e gestionale del teatro di via Donizetti, afflitto da una crisi ormai ‘di legislatura’; la struttura a breve sarà interessata dai cantieri per la riqualificazione. Presidente e vicepresidente del comitato sono stati nominati il sindaco, Sandro Fallani e l’assessore alla Cultura, Claudia Sereni. Tra i membri del Comitato, esperti, operatori e addetti ai lavori del mondo dello spettacolo, e in particolare della scena teatrale e musicale nazionale, oltre che dell’Università, poi imprenditori del Made in Italy, dell’innovazione e del settore tecnologico. "Con l’avvio dei lavori del Comitato – ha detto il sindaco – ci avviciniamo all’obbiettivo più importante, quello di tracciare le linee culturali e gestionali del Nuovo Teatro Studio che dovrà essere un luogo sempre aperto, al centro della nostra comunità educante, un luogo unico nel panorama artistico, capace di colmare un vuoto nell’offerta contemporanea performativa".

Il Teatro Studio Mila Pieralli, di proprietà del Comune e riferimento culturale a livello metropolitano, regionale e nazionale negli ultimi decenni, a breve sarà interessato dai cantieri per la completa riqualificazione con un investimento di 3 milioni di euro, per nuova platea automatizzata e nuovi ingresso, foyer, sala, scene, locali interni, terrazze, sistemi video e multimediali. La speranza di molti appassionati è che con i lavori e una programmazione adeguata, possa tornare a essere un centro culturale di eccellenza come era ai tempi della residenza della compagnia Krypton.

F. Morv.