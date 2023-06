Scandicci, Corsi linguistici per stranieri, 26 persone provenienti da 10 Paesi

Un sostegno linguistico per gli stranieri di Scandicci. Sono i corsi organizzati dall’associazione Arco durante tutto l’anno scolastico. In tutto nel 2022, sono state 26 le persone iscritte provenienti da 10 Paesi per i corsi di italiano L2, organizzati nell’ambito del progetto Lingua e Cittadinanza. I paesi di provenienza delle persone partecipanti, in prevalenza donne, Marocco, Nigeria, India, Bangladesh, Cina, Venezuela, Perù, Ucraina, Kosovo, Albania. Oltre a quelli di base, l’associazione organizza corsi anche per la preparazione all’esame per il prolungamento del soggiorno. L’altro giorno si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati con appuntamento alla Fabbrica dei Saperi del Comune di Scandicci alla presenza degli assessori alla Pubblica istruzione, Ivana Palomba e alla promozione dei Diritti di cittadinanza, Diye Ndiaye, oltre che della presidente di Arco, Franca Gambassi. Al termine della consegna si è tenuta una festa con lo scambio dei cibi dei paesi di origine dei corsisti. Scandicci è città inclusiva. Sono molte le iniziative che vengono organizzate ogni anno, in particolare per la consegna degli attestati di cittadinanza ai migranti di seconda generazione. E sono molti i progetti di inclusione sociale per quanto riguarda l’accoglienza e l’inclusione sociale soprattutto per quanto riguarda la burocrazia alla quale è sottoposto chi entra nel nostro Paese.