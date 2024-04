Savino in corsa per lo scudetto. Maxischermo al centro Rogers

Scandicci nel pieno della ‘Savinomania’. La squadra di volley del patron Paolo Nocentini, si sta giocando la finale scudetto, ed è sull’1 a 1 contro la fortissima Imoco volley di Conegliano. Oggi alle 20,30 a Treviso di giocherà gara tre. Per seguirla Savino Del Bene Volley e Comune di Scandicci hanno organizzato per la diretta tv un maxischermo allestito nell’auditorium del Centro Rogers di piazzale della Resistenza. L’iniziativa vuole consentire ai tifosi e agli appassionati di pallavolo che non seguiranno in trasferta la sfida, di poter comunque vivere le emozioni di un appuntamento storico per lo sport fiorentino e toscano. L’ingresso sarà possibile dalle ore 20 e sarà totalmente gratuito. La capienza della sala consente l’accesso ad un massimo di quattrocento persone. Almeno una parvenza di scandiccesità è rimasta, visto che il palazzetto dello sport cittadino non è omologato per ospitare partite di cartello e per tutto il campionato la squadra di volley è stata costretta a emigrare a Firenze nell’impianto della rivale di sempre, ovvero il Bisonte di Wanny di Filippo. Il consiglio per chi vuole seguire la partita dall’auditorium, sicuramente sarà un’occasione per fare il tifo per le proprie beniamine, è quello di presentarsi per tempo, perché ovviamente non ci sarà accesso oltre la capienza per motivi di sicurezza. Il match sarà visibile anche in chiaro e in diretta su Rai Sport. Un appuntamento per gli appassionati di volley, che da sempre aspettano una bella vittoria dalle ragazze della Savino.