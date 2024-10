Savino Del Bene show. Perugia si arrende

SAVINO DEL BENE

3

BARTOCCINI-MC PERUGIA

0

SAVINO DEL BENE: Magnani (L2) ne, Herbots 7, Castillo (L1), Ruddins 8, Kotikova ne, Ognjenovic ne, Bajema 2, Graziani ne, Nwakalor 7, Carol 4, Baijens, Antropova 27, Mingardi ne, Gennari 3. All.: Gaspari.

PERUGIA VOLLEY: Gryka 5, Traballi ne, Orlandi, Sirressi (L1), Pecorari, Ricci 1, Recchia (L2), Bartolini, Cogliandro ne, Cekulaev, Németh 16, Gardini 4, Rastelli 1, Ungureanu 4. All.: Giovi.

Arbitri: Armandola - Boris

Parziali: 25-15, 25-21, 25-15

FIRENZE - Ottima la prima di Marco Gaspari neocoach della Savino Del Bene. Nella terza giornata di A1, davanti a 2.300 spettatori, la squadra biancoblù ha stravinto contro la neopromossa Perugia. E mentre, tornando sull’esonero di Antiga, la società precisa che "la decisione trae origine unicamente dalla divergenza di vedute con il coach riguardanti lo sviluppo della squadra e le metodologie di allenamento", il nuovo corso prende il via con tre vittorie in carniere e 9 punti in classifica. Gaspari parte con Gennari in palleggio, Antropova opposto, le centrali Nwakalor e Carol, In banda Herbots e Ruddins e libero Castillo. Come altro libero, in panchina, la sedicenne Magnani con Parrocchiale al palo per un lieve problema al ginocchio. Il primo set non ha storia, Scandicci lo chiude in 25’ dando spettacolo. Alla ripresa del gioco le ospiti prendono più coraggio tenendo in equilibrio il punteggio sino al 20 pari. Scandicci non molla, e con un errore al servizio di Gardini e 4 punti consecutivi di Antropova firma il 2-0. La terza frazione si apre con un duello fra opposti: Nemeth e Kate. Le tengono corda Gennari, un muro tornato all’efficacia del primo set, Castillo a tutto campo, Ruddins e Herbots che si alternano in banda. La sfuriata iniziale delle umbre (2-7) sfuma; Scandicci si ritrova. Antropova (suo il match point su battuta) MVP con 27 punti, 3 ace e 3 muri. Nel Perugia 16 per Nemeth. Biancoblù in cattedra in ricezione (57%-40%) e a muro (10-1).

Franco Morabito