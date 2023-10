Savino Del Bene Nuova ’casa’ al Pontignale

di Fabrizio Morviducci

C’è un acquirente per l’ex hotel del Pontignale. La struttura è composta di due edifici, uno l’hotel è praticamente completo, l’altro che doveva essere l’ampliamento della struttura ricettiva, è rimasto al grezzo. Mancano intonaci, finestre, e impianti.

Tutto era vuoto da anni. Nell’area da completare in passato sono state registrate anche tracce di occupazione da parte di senza fissa dimora. Altra complicazione: l’edificio completo si trova sul territorio del comune di Firenze, quello da completare è invece sul territorio di Scandicci.

Tutto il complesso era in stato di abbandono; un peccato visto che siamo all’ingresso di Scandicci, e per chi arriva dall’A1 o dalla Fi-Pi-Li, vedere da una parte la costruzione lasciata vuota da una parte e il terreno incolto dell’area Unicoop dall’altra, sicuramente non era un gran bello spettacolo. Almeno questa vicenda però può dirsi conclusa. Ad aver acquisto entrambi gli edifici è il patron di Savino del Bene, Paolo Nocentini.

L’obiettivo, ferma restando la compatibilità urbanistica dell’area, è quello di trasformare il blocco in un centro direzionale, dove inserire gli uffici del suo gruppo internazionale di logistica.

Da tempo Nocentini era alla ricerca di nuovi spazi, tanto che in passato avrebbe contattato anche Unicoop per avere una porzione dell’area Cdr, dove costruire appunto un edificio per i suoi impiegati. Savino Del Bene è una multinazionale leader nel campo delle spedizioni internazionali e dei servizi logistici di supporto.

Con un network di oltre 300 uffici e più di 5.300 dipendenti distribuiti nei cinque continenti, l’azienda gestisce servizi di trasporto via aerea, via mare e terrestri, grazie a consolidati rapporti con i migliori vettori, e offre soluzioni logistiche su misura per la spedizione e la distribuzione di qualsiasi categoria merceologica.

Il quartier generale è a Scandicci, dove il patron Nocentini vive e dove nel tempo è diventato anche un mecenate per la salvaguardia del territorio dal degrado.

Oltre al recupero e alla cura della fattoria di San Michele a Torri, a lui si devono le acquisizioni della parte privata della Badia di Settimo, dell’hotel e della sorgente Roveta. Pezzi di una Scandicci che meritavano di essere salvati dall’oblio.