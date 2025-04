Savini, apre il nuovo stabilimento: "Qui sarà prodotta la nostra pinsa"

Il sindaco Valerio Pianigiani insieme a Gabriele Filippini, CEO del Gruppo Savini, ha tagliato ufficialmente il nastro del nuovo stabilimento di 2.500 metri quadri dell’azienda di prodotti da forno. Si trova in territorio figlinese, in zona Porcellino, a poca distanza dall’altra sede del gruppo (la terza è nel senese). Questa nuova fabbrica sarà dedicata alla produzione della Pinsa, un prodotto lanciato da pochi anni dall’azienda, ma che ha già raggiunto un fatturato di 12 milioni di euro, traguardo che ha convinto Savini a investire oltre 7 milioni in quasi due anni di lavori per costruire il nuovo stabilimento con un obiettivo importante: raddoppiare l’attuale fatturato portandolo a 24 milioni di euro. Previsto l’inserimento in questa nuova sede di 50 dipendenti, di cui 20 di nuova assunzione. "Siamo orgogliosi – ha detto Filippini (in foto) – di aver creato uno spazio del genere con un altissimo livello di sicurezza in ambienti totalmente sterili e una particolare attenzione alla salubrità del prodotto". Per il sindaco Pianigiani "la nuova generazione della famiglia Savini e Filippini hanno saputo dare nuovo slancio, assumendo dei rischi anche in momenti in cui il mercato non sembra propizio per certi tipi di investimento. Il mio ringraziamento va alla dedizione e all’impegno che garantiscono al nostro territorio investimenti importanti e prodotti di eccellenza".

Manuela Plastina