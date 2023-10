"Sarà un Natale senza mercatini". E Baratti polemizza con il sindaco

Calenzano non ospiterà i mercatini natalizi. La notizia è emersa nell’ultimo consiglio comunale in risposta ad una mozione presentata dal capogruppo della Lega Daniele Baratti che chiedeva la realizzazione di un week end con i mercatini di Natale e di una pista di pattinaggio. Un no arrivato direttamente dal sindaco. Baratti polemizza su un commento del primo cittadino sul commercio locale: "Nelle iniziative che sono state fatte durante l’estate spesso ho visto i commercianti chiusi, ha detto Prestini - riporta Baratti - aggiungendo che si chiede all’amministrazione di fare eventi, ma, quando vengono fatti, i commercianti spesso non si vedono. Lo trovo un attacco fuori luogo".