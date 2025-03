Sara Funaro a Bruxelles: incontro con Tzitzikóstas sul turismo sostenibile

Viaggio a Bruxelles per la sindaca Sara Funaro. Ieri ha incontrato il commissario europeo per il Trasporto e il Turismo sostenibile Apóstolos Tzitzikóstas nella sede della Commissione europea a Bruxelles, insieme all’ex sindaco ora europarlamentare nel gruppo S&D Dario Nardella. "Incontro molto positivo con il commissario Tzitzikōstas - ha detto la sindaca Sara Funaro -: ha mostrato interesse per Firenze e per il lavoro che stiamo portando avanti sul turismo sostenibile per una città vivibile per i fiorentini e che mantenga le proprie radici e identità". Il commissario ha dato la disponibilità ad essere presente a Firenze al summit organizzato dal Comune, che si terrà la prossima estate e al quale parteciperanno i sindaci di alcune grandi e piccole città europee a forte impatto turistico, per analizzare insieme le problematiche legate al tema del turismo sostenibile e dell’abitare, per conciliare le politiche abitative con quelle turistiche. "Il Commissario ha confermato l’intenzione di armonizzare le diverse normative nazionali - ha detto Nardella -, risolvendo così anche la difficoltà della mancanza di una legge italiana che disciplini i poteri dei sindaci per affrontare l’overtourism".