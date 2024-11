Santo Patrono. Scuole chiuse per le celebrazioni

Sarà celebrata domani la festività del patrono di Sesto Fiorentino, San Martino. In occasione della ricorrenza tutti gli uffici comunali, nelle diverse sedi, e la biblioteca Ragionieri resteranno chiusi al pubblico. Chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado del territorio mentre i negozi saranno regolarmente aperti. Il cimitero maggiore di Quinto Basso invece sarà aperto ma osserverà l’orario previsto per i giorni festivi, dalle 8,30 alle 12, e non sarà accessibile per le visite ai defunti il pomeriggio. La celebrazione dedicata al Vescovo di Tours proseguirà nella Pieve di San Martino di piazza della Chiesa intitolata proprio al santo: una prima Messa, aperta a tutti, è prevista alle 16 a conclusione della giornata prevista con i bambini in oratorio ma la Messa solenne, presieduta da don Roberto Gulino, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano è fissata per le 21.