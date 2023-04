Santa Maria Novella, selfie, ironia e polemica: "Però i cassonetti potrebbero anche sorridere"

Firenze, 13 aprile 2023 – «Selfie con alle spalle una delle più belle piazze di Firenze. Però i cassonetti potrebbero anche sorridere". Parola di Alessandro Draghi, consigliere di Fratelli d’Italia che pubblica su Facebook la foto qui sopra, che mostra una fila di contenitori per la raccolta rifiuti, posti in piazza Santa Maria Novella, lato Leopoldine. La stessa foto, senza selfie, la pubblica anche Marco Stella (Forza Italia) chiosando: " Ma come può essergli venuto in mente".