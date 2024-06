Sanità, 336 candidati per diciotto assunzioni

Trecentotrentasei candidature per diciotto assunzioni a tempo indeterminato, in Toscana, negli ospedali periferici, di montagna e delle isole. Diciotto posti dove ai giovani medici che saranno assunti potranno esssere riconosciuti incentivi economici e percorsi di carriera e di professionalizzazione mirata. Pare aver riscosso successo il bando, sperimentale e unico in Italia curato da Estar, ora chiuso, che la Regione aveva promosso per dare una risposta al problema della bassa attrattività di alcuni presidi in tutte e tre le aziende sanitarie toscane. "Una sanità pubblica che funziona - dice il governatore toscano Eugenio Giani – ha bisogno di eccellenze e allo stesso tempo di servizi diffusi, così da garantire a tutti identiche opportunità di cura. Per farlo investiremo sulla sanità territoriale e nelle case di comunità, ma abbiamo bisogno anche di medici negli ospedali lontani dai grandi centri o nelle isole".