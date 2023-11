Sangue romagnolo. Fratelli nel sacrificio. Gli alluvionati di Cesena a spalare coi campigiani

Chi ha perso tutto – o comunque tanto – a causa dell’alluvione, ha già abbastanza preoccupazioni alle quali pensare quando la ferocia del maltempo sposta il suo sguardo altrove. O forse no. Un gruppo di undici cesenati nello scorso fine settimana ha lasciato la Romagna per raggiungere Campi Bisenzio. Sono membri del Comitato Alluvionati di Cesena e sanno bene cosa significhi ammassare mobili ed elettrodomestici divorati dal fango fuori dalle porte delle loro case. Proprio per questo sono partiti. Per andare a dare una mano. A testimonianza del viaggio ci sono nel decine di foto che si rincorrono sui binari virtuali della rete. Si vedono il fango, i badili, i vestiti sporchi, la devastazione e le vite da ricostruire. Ma si vedono anche i sorrisi, che sono il primo passo per riuscire a ripartire.