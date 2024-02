San Valentino in Comune. Al centro Rogers le nozze d’oro

San Valentino, festa in comune. Per celebrare l’amore, il comune di Scandicci ha installato un arco illuminato per scattarsi foto o selfie fino a domani in piazza Resistenza a Scandicci (all’ingresso dell’Auditorium del Centro Rogers). Quindi in coppia, o da soli, a proprio gusto sarà possibile scattarsi un selfie in compagnia di cupido. Oltre all’aspetto dell’immagine, il comune ha organizzato anche una festa riservata alle coppie residenti nel comune che nel 2024 celebrano i 50 anni di matrimonio, in programma il 14 febbraio alle 17,30 nell’Auditorium del Centro Rogers: in questa occasione oltre 220 persone (sono infatti più di 110 le coppie partecipanti) riceveranno gli auguri del Sindaco Sandro Fallani. Durante la cerimonia volontari del gruppo fotografico Il Prisma scatteranno foto che potranno essere ritirate successivamente (dopo comunicazione della segreteria del Sindaco) al Punto Comune al primo piano del Municipio (dal lunedì al venerdì 8-18,30, sabato 8-12,45). Un appuntamento romantico che da qualche anno è diventato ormai tradizione a Scandicci, che già ai tempi dell’amministrazione Gheri aveva anche in passato aveva come simbolo una foto iconica come ‘le basier de l’hotel de ville’ di Robert Doisneau. Un altro modo per celebrare l’amore.