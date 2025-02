San Valentino, Firenze festeggia coppie con 50 anni di nozze

Firenze, 14 febbraio 2025 - Nella giornata di San Valentino il Comune di Firenze accoglie oggi circa 500 coppie fiorentine che nel 2025 festeggiano i 50 anni di matrimonio. La cerimonia è divisa in due fasi, entrambe alla presenza della sindaca Sara Funaro: la prima è stata stamani, la seconda inizierà alle ore 16. Esponenti di Fondazione Muse interpretano i ruoli di Eleonora di Toledo e Cosimo I de' Medici per dare il benvenuto agli ospiti: alla fine della cerimonia le coppie potranno farsi una foto sulla Tribuna dell'udienza e visitare liberamente il museo che quel giorno sarà chiuso al pubblico.

Gli sposi riceveranno in omaggio una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio. "E' un modo per festeggiare l'amore", ha spiegato Funaro, "ed è un modo per dare la possibilità a tutte le coppie di poter godere di quella che è la loro casa, la casa di tutti i fiorentini", ovvero Palazzo Vecchio. "L'attenzione di questa amministrazione ai nostri anziani, alle famiglie e alle coppie è sempre stata alta e continuerà a esserlo", ha concluso la sindaca.