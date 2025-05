Firenze, modifiche alla circolazione in via Cittadella

Firenze, 5 maggio 2025 – Al via da oggi, 5 maggio, alcuni lavori a Firenze. In via Cittadella, è in programma lo smontaggio del cantiere relativo a un intervento nell’ambito dei lavori dell’Alta Velocità. Sarà istituito un divieto di transito tra via delle Ghiacciaie e viale Belfiore; cambio di senso in via delle Ghiacciaie che nel tratto viale Belfiore-via Cittadella diventerà in direzione di viale Belfiore. Termine previsto 9 maggio.

In via dei Pepi per un trasloco il 6 maggio, in orario 9-17, la circolazione sarà interrotta tra via di Mezzo e via Pietrapiana. Percorso alternativo da via di Mezzo a via Pietrapiana: via di Mezzo-via Carducci-via Niccolini-via Leopardi-viale Gramsci-piazza Beccaria-via dell’Agnolo-via Verdi. Viabilità alternativa per l’ospedale di Santa Maria Nuova: via degli Alfani-Borgo Pinti (con cambio di senso da via di Mezzo verso via Sant’Egidio). Intanto è da ricordare che da oggi, a proposito dello scudo verde, sui pannelli elettronici collocati su ogni varco telematico sarà inserita la scritta “Ztl attiva” di colore rosso: dal punto di vista sanzionatorio non cambia niente visto che l’attivazione dei varchi resta fissata per il 1° giugno. Sui varchi saranno collocati anche cartelli informativi in cui si precisa che il pre-esercizio durerà fino fine maggio.