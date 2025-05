Lions in Piazza per la salute di tutti: visite specialistiche gratuite a Firenze

Firenze, 5 maggio 2025- Si torna a parlare di prevenzione e di salute alla portata di tutti, grazie all’iniziativa “Lions in Piazza – Prenditi cura di te”, una giornata interamente dedicata alla medicina di prossimità, pensata dal Lions Club Firenze Brunelleschi e dal leo Club Firenze Scandicci per offrire visite gratuite alla popolazione. L’appuntamento è fissato per domenica prossima - 11 maggio - nel Centro Medico Europa in via Kassel 17, nel cuore del Quartiere 3.

Un evento che coniuga sensibilizzazione e concretezza, grazie alla partecipazione di medici Lions e numerosi professionisti volontari della città, pronti a offrire consulenze specialistiche in tantissimi ambiti: dall’allergologia alla cardiologia, dalla dermatologia alla ginecologia, ostetricia, postura e movimento, fino a senologia, urologia, odontoiatria e molto altro. Non si tratterà solo di check-up medici, ma anche di momenti informativi, educativi e pratici, che mettono al centro il valore della prevenzione per una società più sana e consapevole. Per accedere ai servizi sarà necessario prenotarsi nei due giorni precedenti, venerdì 9 e sabato 10 maggio, dalle 10 alle 17 in Piazza Gino Bartali, zona Gavinana, davanti alla Coop, dove i volontari Lions saranno presenti con un apposito gazebo. Sempre nello stesso luogo e orario, venerdì 9 maggio sarà possibile effettuare gratuitamente un test di prevenzione per il diabete, una delle patologie più subdole ma diffuse tra la popolazione adulta. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Firenze e sostenuta dal Quartiere 3, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, società civile e mondo medico, che uniscono le forze per offrire un servizio concreto e gratuito a tutta la cittadinanza.

Caterina Ceccuti