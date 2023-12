San Silvestro low cost. Sulla ruota panoramica per brindare al nuovo anno. Musica diffusa in centro

Da piazza Signoria a ogni angolo del centro storico fino ad arrivare a Scandicci. E senza dimenticare le Cascine. Stasera, per aspettare l’arrivo del 2024 e fare il brindisi di mezzanotte, fiorentini e turisiti potranno vivere a pieno la città (meteo permettendo). Tante, infatti, le opportunità per un Capodanno low cost. Ma ricco di musica e spettacolo. Sotto la torre di Arnolfo arriverà il vincitore di Sanremo 2020, Diodato con una selezione dei suoi brani di maggior successo, "Fai rumore" in primis". Grazie alla collaborazione con Andrea Bocelli Foundation, sullo stesso palco, si esibiranno il comico-prestigiatore Andrea Paris, la cantante e cantautrice Cecille, la sassofonista Eleonora Fiorentini, la pianista Xing Chang, e i cantanti lirici Gianpiero Delle Grazie, Antonio Mandrillo e Martina Tragni (appuntamento dalle 21,30).

Il Capodanno diffuso (promosso dal Comune di Firenze e coordinato da Muse, con il sostegno di Toscana Energia) prevede eventi in altre cinque location fiorentine (dalle 22 all’una di notte). Si farà festa in piazza San Giovanni con i cori gospel di Musart: "The Pilgrims", il coro "Academy Singers" e i "Maryland Gospel Singers". In piazza del Carmine "La Notte dei desideri" di Anfiteatro 2010 coniugherà musica, intrattenimento e festa per celebrare l’arrivo del nuovo anno raccogliendo i desideri e le speranze espresse dai cittadini fiorentini e dai turisti presenti in città.

In Oltrarno e piazza Santo Spirito musica di strada con "Oltrarno on the road" di Music Pool. Saranno presentitre gruppi musicali: "Fantomatik Orchestra", "Sound Street Band" e "Bandão". In piazza Santissima Annunziata "Jazz New Year" di Circolo Exwide presenterà due assoluti protagonisti del jazz toscano e nazionale: Nico Gori, che sarà presente con la sua celebre formazione ’swing tentet’ e Gianluca Petrella. In piazza Santa Croce sarà di scena "Il Grande ballo degli Orsi" di Toscana Classica che renderà omaggio al maestro Sergio Staino con il coinvolgimento di tre scuole di ballo (Songo Bongo, Tango Firenze e Dance Lab). L’orchestra di Toscana Classica, insieme all’orchestra Ensemble Quattro Corde di Odessa (Ucraina) diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, proporrà musica in stile classico viennese, tra polka, mazurka e tanghi con omaggio a Piazzolla e valzer tradizionali.

Capodanno sulla ruota panoramica più alta d’Italia allestita alle Cascine. La " Florence Eye" resterà aperta fino all’una di notte, così come la pista di pattinaggio, i mercatini e l’area food per brindare un con ottimo vin brulè o riscaldarsi con una cioccolata calda. Grazie alla tranvia (servizio non-stop per tutta la notte), sarà possibile raggiungere velocemente anche la festa in piazza della Resistenza di Scandicci. Qui si canta e si balla con Ginevra Di Marco, Piero Pelù e la Bandabardò. L’inizio della festa è previsto per le 22 e vedrà sul palco un presentatore d’eccezione: Paolo Hendel.