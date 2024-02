San Michele a Torri, è allarme furti. Assemblea dei residenti esasperati

SCANDICCI

Furti a raffica a San Michele a Torri, i cittadini cercano una via d’uscita. I colpi vanno avanti da diverse settimane. Ladri sfrontati, che agiscono nonostante carabinieri e municipale abbiano da diverso tempo intensificato i controlli. Secondo il racconto dei residenti, sarebbero in tre con accento straniero.

Approfittano della morfologia del territorio, ovviamente San Michele è una frazione collinare con un piccolo agglomerato urbano (dove c’è il circolo) e diverse abitazioni isolate. E proprio su questo i ladri hanno vantaggio.

"Stasera ci prepareremo a un’altra serata di tensione" è il messaggio accorato che un nostro lettore ha inviato al giornale. Il modus operandi dei malviventi è sempre lo stesso, entrano in azione all’imbrunire e ‘visitano’ le case vuote, approfittando del fatto che i padroni o devono tornare dal lavoro, oppure sono fuori per delle commissioni dopo il lavoro. Il risultato è sempre lo stesso: abitazioni svaligiate, rabbia e senso di impotenza da parte di chi vede la propria abitazione violata. I residenti di San Michele si incontreranno domani sera al circolo della frazione per fare il punto della situazione sulla vicenda. E capire come potersi tutelare da un assalto che va avanti ormai da settimane senza che se ne venga a capo. Non è la prima volta che le colline vengono prese di mira dai ladri che approfittano del buio e delle case isolate per entrare in azione. Tempo addietro erano state prese di mira anche le auto in sosta nel parcheggio del parco di Poggio Valicaia, mentre lo scorso anno toccò agli agriturismi a cavallo della Val di Pesa, tra Scandicci, Chianti ed empolese a finire nel mirino dei malviventi.

I ladri in collina hanno moltissime vie di fuga, tra strade sterrate a altre direttrici meno usate. Per questo per loro è facile mettere a segno i colpi e scappare facendo perdere le loro tracce. Il consiglio delle forze dell’ordine è sempre quello di chiamare il 112 se dovessero imbattersi in persone sospette. Chiamare rapidamente i carabinieri può sicuramente portare a un intervento rapido per provare a mettere in manette i ladri.

Fabrizio Morviducci