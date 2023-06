San Marco libera per i pedoni E una buona notizia per le auto: via il semaforo all’entrata dell’A1

Detto, fatto. Come preannunciato nei giorni scorsi, ieri è stata riaperta al passaggio dei pedoni piazza San Marco, interessata attualmente dai lavori della tramvia. A rimuovere le transenne e a liberare i marciapiedi dalle transenne c’erano anche il sindaco Dario Nardella e l’assessore Stefano Giorgetti. Un ulteriore passo verso quell’espansione della rete tramviaria su cui l’amministrazione scommette molto, al punto da aver agganciato anche una parte di finanziamenti del Pnrr. Nelle ultime ore, peraltro, Nardella ha trovato motivi ulteriori per essere rinfrancato su questa partita. In primo luogo per l’aggiudicazione del maxi appalto per la linea 4 della tramvia. Inoltre, negli ultimi giorni è giunta conferma che il cantiere della variante del centro storico sarà ultimato secondo cronoprogramma, ovvero a marzo 2024. Merito di un tour de force estivo della maestranze col quale verranno totalmente riassorbiti i due mesi di ritardo accumulati in itinere. "Riapriamo oggi questa piazza – spiega il sindaco –. A me piace molto, ringrazio gli operai che hanno fatto davvero un lavoro a regola d’arte. Abbiamo anche restaurato i lampioni ottocenteschi della piazza. Ovviamente manterremo i cantieri sugli esterni dove poi dovremo posare i binari, lavoro che comincerà fra luglio e agosto. Siamo contenti perché queste ditte stanno lavorando bene". Nardella spiega in proposito: "Ci aspetta un’estate impegnativa, però è giusto che i lavori e i cantieri si concentrino quando le scuole sono chiuse e il traffico è un po’ più ridotto per ridurre i disagi".

Sulla tramvia, ha aggiunto Nardella parlando a Toscana Tv, "c’è un ritardo temporaneo sulla linea della Variante al centro storico ma si sta recuperando. Già la prossima settimana ci saranno 10 operai in più su 11 cantieri, il ritmo di lavori è davvero intenso. Gli operai lavoreranno anche sabato e domenica, l’unico stop sarà la settimana di Ferragosto". Sulla conclusione delle operazioni per l’aggiudicazione della maxi gara per l’appalto integrato della linea 4 della tramvia, dalla stazione Leopolda a Campi, ha aggiunto Nardella, "è un altro grande passo in avanti. Questa linea è importante perché lega due comuni importanti, Firenze e Campi".

Nardella ha anche parlato del "semaforo di ingresso" all’inizio dell’autostrada A11, che "toglieremo noi, una volta che sarà finita entro l’estate la ‘bretellina’ che collegherà viale XI Agosto direttamente all’aeroporto, senza passare dall’incrocio del semaforo che è una barzelletta: non è si è mai visto un semaforo all’ingresso di una autostrada. M’impegno a questa grande conquista che altri avrebbero dovuto realizzare". Sul nodo fiorentino dell’A1, utilizzato anche da alcuni lavoratori per attraversare la città, secondo Nardella "avrebbe senso studiare una tariffa apposita per gli utenti che usano frequentemente l’autostrada intorno alla città per motivi di lavoro. Questo ridurrebbe anche l’inquinamento in città".